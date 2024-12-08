شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستثمر 120 ألف جنيه فى الذهب والشهادات البنكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل الأساليب والأدوات الاستثمارية لزيادة قيمة أموالهم، حيث يعد تنويع المحفظة الاستثمارية من أبرز الأدوات لدعم المدخرات عبر شراء الذهب والشهادات البنكية.

ويمكن تجزئة مبلغ 120 ألف جنيه بقسمته على نصفين، عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% بقيمة 60 ألف جنيه ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، حيث تبلغ الفائدة المتحصلة منها 1175 جنيه شهرياً، والـ60 ألف جنيه المتبقية تتيح شراء 2 جنيه ذهب بقيمة 60 ألف جنيه وبسعر 30 ألف جنيه للجنيه الواحد، حيث ترتفع قيمة الاستثمار مع التوقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال عامى 2025 و2026.

وتطرح البنوك الشهادات مرتفعة العائد، عن طريق البنك الأهلى المصرى، وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، والأخرى لمدة عام بفائدة 23.5% ويصرف عائدها شهريًا.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.