شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية حول سياسات المنافسة في مصر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات المنافسة فى مصر والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلى مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلى مجتمع الأعمال وغيرهم.

الجدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعى الدولى لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد.

وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصرى ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التى أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية فى كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسى للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمى والدولى، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين.