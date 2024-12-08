شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 8-12-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.05%، والعرب على 11.82%، واستحوذت المؤسسات على 32.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 97.4 مليون جنيه، 467.1 ألف جنيه، 742 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 692.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.70%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.029 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 54.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 197.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 10.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 13.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%.