شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 29920 جنيها بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:24 م

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات المسائية ارتفاعاً محدودا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29920 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع طفيف في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلى 432 جنيها.