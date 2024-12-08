شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سكاي للموانئ بقيمة 99.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سكاي للموانئ، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 294 ألف سهم بقيمة 99.9 مليون جنيه، وصفقتين على شركة الواحة للتنمية السياحية بحجم تداول 8640 سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة سوزوكي الكترونكس بحجم تداول 3750 سهم بقيمة 3.75 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 470.5 ألف سهم بقيمة 117.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.05%، والعرب على 11.82%، واستحوذت المؤسسات على 32.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 97.4 مليون جنيه، 467.1 ألف جنيه، 742 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 692.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.