شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» تحصل على دفعة أولى من قرض «التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة التمويل 8 سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بكامل قيمة التمويل، وسند رهن لكامل أصول الشركة.

وأفادت بأن الهدف من التمويل: استخدام كامل المبلغ لسداد القروض طويلة الأجل، والذي يعكس التزام الشركة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز المركز المالي وتخفيض المصاريف التمويلية. الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية لصناعة الورق، الخميس الماضي، على دفعة أولى من القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة: 47,523,825.39 ريال من أصل قيمة التمويل: 104,900,000 ريال وذلك لتمويل مشروع خط الإنتاج الخامس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة التمويل 8 سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بكامل قيمة التمويل، وسند رهن لكامل أصول الشركة.وأفادت بأن الهدف من التمويل: استخدام كامل المبلغ لسداد القروض طويلة الأجل، والذي يعكس التزام الشركة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز المركز المالي وتخفيض المصاريف التمويلية.