الاقتصاد

«صناعة الورق» تحصل على دفعة أولى من قرض «التنمية الصناعية»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» تحصل على دفعة أولى من قرض «التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة لصناعة الورق، الخميس الماضي، على دفعة أولى من القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة: 47,523,825.39 ريال من أصل قيمة التمويل: 104,900,000 ريال وذلك لتمويل مشروع خط الإنتاج الخامس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة التمويل 8 سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بكامل قيمة التمويل، وسند رهن لكامل أصول الشركة.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: استخدام كامل المبلغ لسداد القروض طويلة الأجل، والذي يعكس التزام الشركة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز المركز المالي وتخفيض المصاريف التمويلية.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا