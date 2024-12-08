الاقتصاد

«سابتكو»: ترسية مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة للنقل الجماعي (سابتكو )، الخميس الماضي، إشعاراً بترسية مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 113.848 مليون ريال.
وأضافت أن تشغيل مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة لمدة سنة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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