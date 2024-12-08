شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو»: ترسية مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو )، الخميس الماضي، إشعاراً بترسية مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 113.848 مليون ريال.
وأضافت أن تشغيل مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة لمدة سنة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 113.848 مليون ريال.
وأضافت أن تشغيل مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة لمدة سنة.