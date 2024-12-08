شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تعتزم شراء جزء من صكوك صادرة في 2019 بـ859 مليون ريال وإلغائها والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن نوع الإصدار: صكوك مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً، مشيرة إلى أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 85.9%.

وأفادت بأن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 859 صكا، مشيرة إلى أن تاريخ الإصدار 1440-11-06 الموافق 2019-07-09.

وأضافت أن تاريخ توقف تداول الصكوك 16/6/1446، مشيرة إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال للصك الواحد، فيما تبلغ قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 141 مليون ريال.

وأوضحت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-09 الموافق 2024-12-10. الدمام - شريف احمد - تعتزم مجموعة صافولا شراء صكوك بقيمة 859 مليون ريال من صكوكها الصادرة بتاريخ 9/7/2019م والمستحقة في تاريخ 09/07/2026م، بقيمة مليار ريال.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بمجرد إكمال إعادة الشراء، تعتزم المجموعة إلغاء الصكوك المشتراة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.وأضافت أن نوع الإصدار: صكوك مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً، مشيرة إلى أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 85.9%.وأفادت بأن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 859 صكا، مشيرة إلى أن تاريخ الإصدار 1440-11-06 الموافق 2019-07-09.وأضافت أن تاريخ توقف تداول الصكوك 16/6/1446، مشيرة إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال للصك الواحد، فيما تبلغ قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 141 مليون ريال.وأوضحت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-09 الموافق 2024-12-10.