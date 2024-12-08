الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «عطاء التعليمية» عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «عطاء التعليمية» عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 52,609,019 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,087,215 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ونوهت بإعلان تاريخ وآلية توزيع الأرباح لاحقا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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