شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «عطاء التعليمية» عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 52,609,019 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,087,215 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ونوهت بإعلان تاريخ وآلية توزيع الأرباح لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 52,609,019 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,087,215 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ونوهت بإعلان تاريخ وآلية توزيع الأرباح لاحقا.