شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11955 نقطة، وبتداولات بلغت 4.588 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 870.833 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.175 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 158 شركة ارتفعت أسهم 158 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 70، من بين 245 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، ومجموعة إم بي سي، والكيميائية، والسعودي الألماني الصحية، وثمار، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، فقيه الطبية، والوطنية للتعليم، وبوان، وزجاج، وكابلات الرياض، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1% عند 31215 نقطة، وبتداولات بلغت 83.385 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.183 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 66.634 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 58 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 104 شركات مدرجة في السوق الموازية.