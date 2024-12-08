شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة السابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

