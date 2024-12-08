شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: شهادة الإدخار بعائد 30% مستمرة فى الطرح ولا توجد شهادات جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأحد، 08 ديسمبر 2024 02:51 م
أكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لشهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى.
بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
وأهاب البنك الأهلى المصرى بضرورة التحقق من دقة أية معلومات قبل تداولها.
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