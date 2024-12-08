شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 8-12-2024.. الريال بـ12.72جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 8-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.72جنيه للشراء. 13.78جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.81جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.83جنيه للشراء. 13.79جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.82جنيه للشراء. 13.78جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.86جنيه للشراء. 13.72جنيه للبيع.



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