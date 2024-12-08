شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 400 جنيه الآن فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 400 جنيه على خلفية ارتفاع عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى مستويات 3735 جنيهًا الآن.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 29800 جنيه بدون إضافة مصنعية، بالرغم من توقف التداول على الذهب في السوق المصري.

الذهب العالمي

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من محاولته الارتفاع بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى أن تماسك الدولار الأمريكي يمنع الذهب من تسجيل أي مكاسب حتى الآن.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع يوم أمس عند 2613 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2633 دولار للأونصة.

سيطر التذبذب والتداولات العرضية على تحركات الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، وفشلت بيانات الوظائف الأمريكية في اخراج الذهب من هذا النطاق العرضي وتحديد اتجاه جديد، يأتي هذا بسبب قوة الدولار الأمريكي وتماسكه التي تحد من فرص ارتفاع أسعار الذهب.



أظهر تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر أكتوبر ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة إلى 227 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بمقدار 36 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.