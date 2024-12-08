شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر يقفز 35 جنيها الآن.. عيار 21 بـ 3735 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول العالمي على الذهب، وذلك على خلفية صعود الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.

الجنيه الذهب 29880 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 مستويات 3735 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في البلاد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 مستويات 4269 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق السبائك لأن السبائك في مصر من عيار 24.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 مستويات 3201 جنيهات للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق المشغولات الذهبية في البلاد.

توقعات أسعار الذهب

أنهى سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض وذلك على الرغم من تحسن بيانات الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيستمر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام وهو الأمر الإيجابي للذهب، ولكن قوة الدولار الأمريكي منعت الذهب من الارتفاع.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل محدود وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بينما تأثره بسعر الذهب العالمي الذي شهد تراجع وتداولات عرضية قد حد من مكاسب الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي.

أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2640 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 يوم، وهو الأمر الذي يعد سلبي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة والذي قد يتسبب في عمليا البيع لجني الأرباح. وقد يستهدف الذهب منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة ويبقى الدعم الرئيسي عند منطقة 2550 دولار للأونصة.