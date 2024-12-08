شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 29480 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:53 م

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية ثباتًا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29480 جنيها، وذلك على خلفية استقرار جرام الذهب عيار 21.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3685 جنيهاً للجرام، مما تسبب في ثبات الجنيه الذهب.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.