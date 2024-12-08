شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 31154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 38546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 8610 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11834 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 3241 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 8410 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية،

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 5 آلاف سهم، 962.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 41.5 ألف سهم، 260 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوال.

واشترت إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 34 ألف سهم، 2834 سهمًا، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 114.1 ألف سهم، 478.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وتعليم لخدمات الإدارة، وكونتكت المالية القابضة عدد 1.7 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، 324 ألف سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 239 سهمًا، 25 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 338.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة المنصورة للدواجن عدد 37.8 ألف سهم.



في سياق متصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن النتائج المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 3.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 601.8 مليون جنيه مقارنة مع 345 مليون جنيه.



