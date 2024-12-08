شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن معدلات الإنجاب لمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا حول معدلات الإنجاب لمحافظات الجمهورية لعام 2023، وذلك بالاعتماد على بيانات المواليد الإليكترونية التي يتم إعدادها بوزارتي الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تم تأكيده ومراجعته باستخدام النماذج الإحصائية، ففي حال توفر البيانات بشكل منتظم ستتاح الفرصة لحساب معدل الإنجاب الكلي والتفصيلي سنوياً بشكل دقيق دون الانتظار لإجراء مسوح.

وقال الجهاز، إنه تم استخدام الهيكل العمري لتعداد 2017 وفقاً للإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنجاب للمحافظات عام 2023، وتم تقدير معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية لمحافظات الجمهورية باستخدام توزيع المواليد لعام 2023 وفقاً لعمر الأم حسب محل الإقامة (قاعدة بيانات المواليد والوفيات لوزارتي الصحة والتخطيط). عدد السيدات حسب الفئات العمرية الخمسية (15-49) لعام 2023 بمحافظات الجمهورية.

ووصل متوسط عدد المواليد لكل سيدة (معدل الإنجاب الكلي) على المستوى الإجمالي 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، والذي يوضح الانخفاض المستمر في متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ عام 2014 وحتى عام 2023، وهو ما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030.

وتم تقدير معدل الإنجاب الكلي لكل محافظة عام 2023، وتوضح تلك المعدلات التفاوت في مستوى الإنجاب لمحافظات الجمهورية، وقد حققت محافظة بورسعيد أقل معدل إنجاب كلي 1.64 طفل لكل سيدة، في مقابل معدل إنجاب 5.08 طفل لكل سيدة بمحافظة مطروح، والواضح انخفاض معدل الإنجاب الكلى بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري، بينما يرتفع بمحافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود شكل (2).

وبمقارنة معدل الإنجاب الكلي المقدر لعام 2023 ومعدل الإنجاب الكلي لعام 2021 بناء على مسح صحة الأسرة المصرية 2021، اتضح انخفاض هذا المعدل بين العامين باستثناء محافظات الحدود التي حدث بها ارتفاع.