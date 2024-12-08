شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 8-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالأحد، 08 ديسمبر 2024 11:56 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 8-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.72جنيه للشراء.
13.78جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.81جنيه للشراء.
13.87جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.83جنيه للشراء.
13.79جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.82جنيه للشراء.
13.78جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.86جنيه للشراء.
13.72جنيه للبيع.
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