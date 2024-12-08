شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير المالية الأسبق عمرو الجارحي رئيسًا لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن موافقة مجلس الإدارة، على تعيين عمرو علي الجارحي، رئيسًا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، وتعيين أحمد زكي بدر عضوًا منتدبًا للشركة.

ويضم تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا كل من عمرو علي الجارحي، رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلًا عن ميد بنك، أحمد زكي بدر عضوًا منتدبًا، ورامي أبو النجا، وعاصم كامل عواد، ومحمود لبيب، ومحمد علي المصيلحي، ومحمد حلمي عبد المجيد، أعضاء مجلس إدارة ممثلين عن المصرف العربي الدولي، وإيمان محمد أبو زيد ممثلًا عن ميد بنك، وأشرف القاضي وأحمد الغندور ممثلين عن المصرف المتحد، وعلياء سليمان ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة، وحسين عبد الواحد عبد الدايم ممثلًا عن البنك الأهلي الكويتي-مصر، وأسامة أحمد عصام الدين، ممثلًا عن صندوق العاملين ببنك قناة السويس، وكل من أسامة هيكل وخالد العناني أعضاء مستقلين.