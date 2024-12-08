شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يناقش مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، أن استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة الإسكان تستهدف السوق العالمية من خلال التسويق العالمي للطروحات والمشروعات ذات الطابع الفريد، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الإدارة والصيانة والتشغيل لتلك المشروعات، وكذا مشروعات البنية الأساسية، من خلال محور الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد وزير الإسكان، على سرعة وضع الخطة العاجلة القابلة للتنفيذ التي من شأنها العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تحقيق المرجو من تلك الخطة في تعظيم موارد الهيئة وأصولها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم التعاون في تطوير العمل بالهيئة مقابل تحقيق النتائج الجيدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيراً إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.