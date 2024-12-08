شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: تنسيق مع مصلحة الدمغة والجمارك لتسهيل دخول المشغولات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:14 ص

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن مصلحة الدمغة والموازين تتعاون من اجل فحص المشغولات الذهبية المقرر أن تشارك في معرض نبيو في نسخته الرابعة.

وأشار إلي التعاون الوثيق مع مصلحة الجمارك التي تساعد بقوة في دخول المشاركين الدوليين للاشتراك في معرض نبيو من أجل المساهمة في دخول المشغولات بقوة

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمعرض نبيو للذهب والمجوهرات المقرر عقده خلال الفترة من 15 إلي 17 ديسمبر الجاري.