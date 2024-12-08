شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف»: اعتماد 50.6 مليون ريال كدين مستحق للشركة على «الشرقية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أسمنت الجوف، الخميس الماضي، إشعارا من أمين الأفلاس، يفيد بأن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، أصدرت حكمها برقم (452001285) وتاريخ 01/06/1446هـ، وذلك باعتماد قائمة المطالبات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: فإن فيما يخص مطالبة شركة أسمنت الجوف فإن المحكمة اعتمدت التوصية النهائية الصادرة من الأمين بإثبات مبلغ ( 50,658,222 ريالاً) كدين مستحق لشركة أسمنت الجوف على شركة الشرقية الصناعية كانت شركة أسمنت الجوف قد دفعته كضمان لجزء من قروض شركة الشرقية الصناعية لكلٍ من بنك الجزيرة وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: فإن فيما يخص مطالبة شركة أسمنت الجوف فإن المحكمة اعتمدت التوصية النهائية الصادرة من الأمين بإثبات مبلغ ( 50,658,222 ريالاً) كدين مستحق لشركة أسمنت الجوف على شركة الشرقية الصناعية كانت شركة أسمنت الجوف قد دفعته كضمان لجزء من قروض شركة الشرقية الصناعية لكلٍ من بنك الجزيرة وصندوق التنمية الصناعية السعودي.