شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية»: ترسية مشروع لصالح برنامج جودة الحياة بـ6.79 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية، الخميس الماضي، على خطاب ترسية مشروع لصالح برنامج جودة الحياة بقيمة إجمالية 6,793,809 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وأضافت أن المشروع يشمل: تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح برنامج جودة الحياة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وأضافت أن المشروع يشمل: تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح برنامج جودة الحياة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.