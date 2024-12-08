الاقتصاد

«تام التنموية»: ترسية مشروع لصالح برنامج جودة الحياة بـ6.79 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية، الخميس الماضي، على خطاب ترسية مشروع لصالح برنامج جودة الحياة بقيمة إجمالية 6,793,809 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وأضافت أن المشروع يشمل: تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح برنامج جودة الحياة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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