شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت ينبع» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-29 الموافق 2024-12-30. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 78.750 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157,500,000 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.