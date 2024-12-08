شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت ينبع» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 78.750 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157,500,000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 78.750 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157,500,000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.