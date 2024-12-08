شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أسلاك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ الدورة المقبلة بتاريخ 10 أبريل 2025م وتنتهي في 9 أبريل 2029م.
وأضافت أن تريخ فتح باب الترشح 1446-06-07 الموافق 2024-12-08، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-18 الموافق 2025-01-18.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ الدورة المقبلة بتاريخ 10 أبريل 2025م وتنتهي في 9 أبريل 2029م.
وأضافت أن تريخ فتح باب الترشح 1446-06-07 الموافق 2024-12-08، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-18 الموافق 2025-01-18.