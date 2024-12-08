شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: إيقاف مصنع «سمابكو» 35 يوما لإجراء الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إيقاف مصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) لغرض إجراء أعمال الصيانة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة. والتي ستسهم -إن شاء الله- في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام 2024-2025 قرابة 35 يوما وذلك ابتداءً من يوم الخميس 05 ديسمبر 2024م.
علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الرابع 2024 والربع الأول من عام 2025م.
وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.، وستقوم سبكيم بالإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام 2024-2025 قرابة 35 يوما وذلك ابتداءً من يوم الخميس 05 ديسمبر 2024م.
علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الرابع 2024 والربع الأول من عام 2025م.
وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.، وستقوم سبكيم بالإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه