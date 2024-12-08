شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لجام للرياضة» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة لجام للرياضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 10 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، تنتهي في 09 ديسمبر 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أمين الشدي، حمد الصقري، علي الصقري، عبدالإله النمر، محمد الصقري، د. محمد الكناني، مشعل المشاري.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 10 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، تنتهي في 09 ديسمبر 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أمين الشدي، حمد الصقري، علي الصقري، عبدالإله النمر، محمد الصقري، د. محمد الكناني، مشعل المشاري.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة.