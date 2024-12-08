شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة أعلى مستوى 31 ألف نقطة بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:27 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 31030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 38416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13645 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 8599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 11813 نقطة.