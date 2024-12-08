شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التعامل على أسهم شركة حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة حديد عز، اعتبارا من جلسة تداول اليوم الأحد، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة، وذلك بناء على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسبق أن شركة حديد عز، أفصحت لبورصة لندن عن ميزانية العام المالي 2023 المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وطلبت إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، ومن المتوقع أن يسمح باستئناف التداول في أقرب وقت.