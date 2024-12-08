شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: 160 ألف طن صادرات غذائية والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 نوفمبر – 6 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 10 مأموريات رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1599 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 956 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4200 رسالة بنحو 160 ألف طن لعدد 1445 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 586 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 8 آلاف طن، يليها البصل بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 4000 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 36 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 16 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنف بنحو 35 ألف طن.

ومثلت السعودية وأمريكا والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 985 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 834 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 430 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1480 رسالة بنحو 290 ألف طن لعدد 695 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 223 صنف من قمح، فول الصويا، عدس وزيوت متنوعة، من 83 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، أوكرانيا ولاتفيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 416 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 235 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 40 منتج و25 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 600 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 10 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 2 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 9 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 530 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، الجيزة، الاسكندرية، الفيوم، بور سعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر، الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 37 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 915 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 407 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 358 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، بور سعيد، الغربية، دمياط، القاهرة والجيزة.

وتم تسجيل 7 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 888 مخزنًا.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن خلال الأسبوع الماضي في محافظتي الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 23 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الجيزة، البحر الأحمر وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، فيما استوفت 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 53 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مصنع أمعاء جديد، كما تم نشر الإصدار الأحدث للقائمة المعتمدة لمصانع المغلفات الطبيعية وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأصدرت الإدارة 30 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما شاركت الهيئة في الحوار التوعوي التفاعلي الذي عقد بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ضمن الجهود المبذولة لنشر المعرفة عن مقاومة مضادات الميكروبات تحت شعار "الجهود الوطنية للحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (ARM) في إطار نهج الصحة الواحدة".

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية والدقهلية، كما تم تحديث قائمة المصانع المستوفاة لمتطلبات الهيئة لتصل إلى 11 مصنعًا.

كما تم حضور فعاليات مبادرة إطلاق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية في حدث يجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص بهدف التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030 لحماية البيئة من المخلفات البلاستيكية القابلة للتدوير وتعظيم الاستفادة منها بشكل آمن.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 22 حملة تفتيشية موسعة على 170 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مخللات ونصف طن عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 15 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 38 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم توعية القائمين على هذه المنشآت بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل لدى الهيئة لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل 2 مركز تعبئة نباتات طبية وعطرية، وإعدام كمية من اللحوم منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 98 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، محلة دمنه، بني عبيد، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 1 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (ساقلتة، المراغة، حي شرق، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 376 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (طهطا، أخميم، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 51 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 14 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، تلا، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.