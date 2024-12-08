شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 88 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:34 ص

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 82 إلي 88 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



