شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 3690 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر، كالتالى:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 مستويات 3690 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في البلاد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 مستويات 4217.14 جنيه للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق السبائك لأن السبائك في مصر من عيار 24.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 مستويات 3162.86 جنيه للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق المشغولات الذهبية في البلاد.

وكان الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر عيار 21 بنسبة 0.3% بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3675 جنيها للجرام، بينما قد سحل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3713 جنيها للجرام.

شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بـ حركة سعر الذهب العالمي الذي استمر في التحرك في نطاق عرضي، بينما في المقابل وجد الذهب دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليسجل أعلى مستوى له.