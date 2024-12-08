«سينومي ريتيل» تعيد افتتاح أكبر متاجرها لـ«زارا» في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أيان» توافق على تعديل استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية