شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أيان» توافق على تعديل استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد مساء الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية البالغة 200 مليون ريال والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 10 -07-2024 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية البالغة 200 مليون ريال والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 10 -07-2024 م.
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