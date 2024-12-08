شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «ميدغلف للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 08/05/2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 07/05/2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-05 الموافق 2025-01-05.
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى نسخ من المؤهلات والخبرات العملية.
3. تقديم استبيان معايير الملاءمة بصيغة Word ونسخة موقعه منه بصيغة Pdf والصادر عن هيئة التأمين.
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة وجواز السفر للسعوديين، وصورة من جواز السفر والإقامة لغير السعوديين - بحسب توفرها.
6. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الشركة لاحقاً.
7. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-05 الموافق 2025-01-05.
سياسة ومعايير الترشحعلى المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
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2. تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى نسخ من المؤهلات والخبرات العملية.
3. تقديم استبيان معايير الملاءمة بصيغة Word ونسخة موقعه منه بصيغة Pdf والصادر عن هيئة التأمين.
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة وجواز السفر للسعوديين، وصورة من جواز السفر والإقامة لغير السعوديين - بحسب توفرها.
6. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الشركة لاحقاً.
7. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.