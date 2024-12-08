شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل» تعيد افتتاح أكبر متاجرها لـ«زارا» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سينومي ريتيل إعادة افتتاح أكبر متاجرها لزارا في الرياض في مول النخيل، والذي يعد أكبر متجر لزارا في المملكة العربية السعودية وواحدا من أكبر المتاجر في منطقة الشرق الأوسط بأكمله.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتج عن هذا التجديد الشامل زيادة مساحة المتجر من 1,624 م2 إلى مساحة تبلغ أكثر من 3000 م2.
ويأتي هذا التجديد في إطار التزام سينومي ريتيل المستمر بتحسين تجربة التسوق في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع الإمكانات الواعدة لقطاع التجزئة، والذي من المتوقع أن يستمر في النمو بمعدّل 5.3% سنوياً حتى عام 2028.
من خلال تحديث المتاجر في المواقع الاستراتيجية ذات الاقبال العالي، تقوم سينومي ريتيل بتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، ممّا يوفر خيارات تسوق شاملة وفريدة عبر القنوات التقليدية والرقمية كذلك.
يقدم المتجر تجربة تسوق أكثر اتساعاً وتفاعلاً، حيث يضم أكبر قسم للأحذية في الرياض بمساحة تبلغ 125 متر مربع، كما يشتمل المتجر على 35 غرفة قياس ومنتجات متميزة عبر كافة الأقسام.
ومن أبرز المزايا زيادة مساحة قسم الأطفال ليشمل أكبر منطقة لحديثي الولادة لدى أي من متاجر زارا. بالإضافة إلى ذلك، تم اطلاق أجهزة SELO لاستلام الطلبات عبر الإنترنت وأنظمة للدفع الذاتي، مما يقدم تجربة تسوق سلسة ومريحة للغاية، مع خيارات متعددة للدفع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتج عن هذا التجديد الشامل زيادة مساحة المتجر من 1,624 م2 إلى مساحة تبلغ أكثر من 3000 م2.
ويأتي هذا التجديد في إطار التزام سينومي ريتيل المستمر بتحسين تجربة التسوق في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع الإمكانات الواعدة لقطاع التجزئة، والذي من المتوقع أن يستمر في النمو بمعدّل 5.3% سنوياً حتى عام 2028.
من خلال تحديث المتاجر في المواقع الاستراتيجية ذات الاقبال العالي، تقوم سينومي ريتيل بتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، ممّا يوفر خيارات تسوق شاملة وفريدة عبر القنوات التقليدية والرقمية كذلك.
يقدم المتجر تجربة تسوق أكثر اتساعاً وتفاعلاً، حيث يضم أكبر قسم للأحذية في الرياض بمساحة تبلغ 125 متر مربع، كما يشتمل المتجر على 35 غرفة قياس ومنتجات متميزة عبر كافة الأقسام.
ومن أبرز المزايا زيادة مساحة قسم الأطفال ليشمل أكبر منطقة لحديثي الولادة لدى أي من متاجر زارا. بالإضافة إلى ذلك، تم اطلاق أجهزة SELO لاستلام الطلبات عبر الإنترنت وأنظمة للدفع الذاتي، مما يقدم تجربة تسوق سلسة ومريحة للغاية، مع خيارات متعددة للدفع.