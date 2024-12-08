شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«ميدغلف للتأمين» على تجديد ترخيص مزاولة النشاط لـ4 فروع والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.