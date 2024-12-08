الاقتصاد

الموافقة لـ«ميدغلف للتأمين» على تجديد ترخيص مزاولة النشاط لـ4 فروع

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، الخميس الماضي، موافقة هيئة التأمين على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية في عدة فروع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الفروع هي: (إعادة التأمين، التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية والإدخار).
وأضافت أن الترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 1446/08/27هـ الموافق 2025/02/26م، وتنتهي بتاريخ 1449/08/26هـ الموافق 2028/01/23م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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