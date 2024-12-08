شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«ميدغلف للتأمين» على تجديد ترخيص مزاولة النشاط لـ4 فروع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، الخميس الماضي، موافقة هيئة التأمين على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية في عدة فروع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الفروع هي: (إعادة التأمين، التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية والإدخار).
وأضافت أن الترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 1446/08/27هـ الموافق 2025/02/26م، وتنتهي بتاريخ 1449/08/26هـ الموافق 2028/01/23م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الفروع هي: (إعادة التأمين، التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية والإدخار).
وأضافت أن الترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 1446/08/27هـ الموافق 2025/02/26م، وتنتهي بتاريخ 1449/08/26هـ الموافق 2028/01/23م.