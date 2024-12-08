شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: مشروع لتجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية مشروع تجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 9% من إيرادات الشركة لآخر سنة مالية كما في 31-12-2023م شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن المشروع يشمل: تطوير وصيانة التطبيقات الخاصة بالجهة الحكومية ويشمل ذلك التراخيص والصيانة والدعم الفني والتطوير لأنظمة وتطبيقات الجهة.
وأوضحت أن مدة المشروع 850 يوما، متوقعة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 9% من إيرادات الشركة لآخر سنة مالية كما في 31-12-2023م شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن المشروع يشمل: تطوير وصيانة التطبيقات الخاصة بالجهة الحكومية ويشمل ذلك التراخيص والصيانة والدعم الفني والتطوير لأنظمة وتطبيقات الجهة.
وأوضحت أن مدة المشروع 850 يوما، متوقعة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.