شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين»: 6 ملايين ريال فروقات ضريبية من استيراد السلع الانتقائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين الغذائية أن هيئة الزكاة والضريبة أصدرت فحص ضريبي علي استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019م وحتي ديسمبر 2022م ونتج عنها فروقات ضريبية بمبلغ 6 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها ستقوم بالاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية وسوف تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للالتماس على تقرير الفحص علي استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019م وحتي ديسمبر 2022م والصادر من هيئة الزكاة والضريبية بتاريخ 1 ديسمبر 2024م.
ونوهت بالتحوط لذلك لحين الفصل في القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة وإعلان أي تطورات جوهرية حيال ذلك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها ستقوم بالاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية وسوف تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للالتماس على تقرير الفحص علي استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019م وحتي ديسمبر 2022م والصادر من هيئة الزكاة والضريبية بتاريخ 1 ديسمبر 2024م.
ونوهت بالتحوط لذلك لحين الفصل في القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة وإعلان أي تطورات جوهرية حيال ذلك.