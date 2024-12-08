الاقتصاد

«البابطين»: 6 ملايين ريال فروقات ضريبية من استيراد السلع الانتقائية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين الغذائية أن هيئة الزكاة والضريبة أصدرت فحص ضريبي علي استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019م وحتي ديسمبر 2022م ونتج عنها فروقات ضريبية بمبلغ 6 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إنها ستقوم بالاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية وسوف تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للالتماس على تقرير الفحص علي استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019م وحتي ديسمبر 2022م والصادر من هيئة الزكاة والضريبية بتاريخ 1 ديسمبر 2024م.
ونوهت بالتحوط لذلك لحين الفصل في القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة وإعلان أي تطورات جوهرية حيال ذلك.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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