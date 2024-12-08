شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 % نموا في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميًا نموا بلغ 0.9 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024م. نمو الاقتصاد السعودي حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي وحققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 0.3% على أساس ربعي، إضافة إلى نمو طفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.05% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.

وبحسب التقديرات حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 1.8% على أساس ربعي.

وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 4.5 %، على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 3.9% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.

أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات ارتفاعا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، و3.8% على أساس ربعي كما حققت الصادرات نموا بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 5.7% على أساس ربعي. الأنشطة الاقتصادية وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2024م والتي بلغت 5.8% على أساس سنوي و1.9% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 5.7% و 2.09% على أساس ربعي.

وذكرت التقديرات أن أنشطة التشييد والبناء حققت نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,007 تريليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 22.8%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%. الدمام - شريف احمد - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموا بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميًا نموا بلغ 0.9 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024م.حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي وحققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 0.3% على أساس ربعي، إضافة إلى نمو طفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.05% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.وبحسب التقديرات حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 1.8% على أساس ربعي.وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 4.5 %، على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 3.9% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات ارتفاعا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، و3.8% على أساس ربعي كما حققت الصادرات نموا بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضا بنسبة 5.7% على أساس ربعي.وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2024م والتي بلغت 5.8% على أساس سنوي و1.9% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 5.7% و 2.09% على أساس ربعي.وذكرت التقديرات أن أنشطة التشييد والبناء حققت نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,007 تريليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 22.8%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1%.