شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جهامة: شمال سيناء تشهد طفرة تنموية زراعية وصناعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

‏تشهد محافظة شمال سيناء طفرة تنموية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بداية من عودة القطار إلى شمال سيناء مجددا، والتوسع في المناطق الصناعية شرق قناة السويس وخاصة في منطقة شرق التفريعة،علاوة على المشروعات الزراعية الكبيرة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

‏وتعليقا على ذلك أشار الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية المجاهدين والمحاربين القدماء، إلى أن شمال سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة واستكمال كافة المشروعات التنموية ؛بهدف التوسع الكبير في الصناعة ،وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء ،سواء غرب سيناء أو في وسط سيناء ،بالإضافة إلى حركة التعمير والتنمية الكبيرة في مختلف أرجاء المحافظة، مشيدا ‏بجهود اللواء خالد مجاور ،محافظ شمال سيناء وتحركاته في كل مدن ومراكز وقرى المحافظة ومتابعة المشروعات و عقد اللقاءات المباشرة مع كافة أبناء سيناء ،علاوة على فتح باب مكتبه للجميع وهو أمر نشر حالة من البهجة والسعادة في شمال سيناء بوجود هذه القيادة التي تفهم طبيعة أهالي المحافظة .

وأكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين، أن الدولة المصرية وضعت تنمية سيناء علي رأس أولوياتها، حيث تم انفاق نحو 700 مليار جنيه لتنميتها، كما حرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 كما هو معلن على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم الاستثمارات الموجه غير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالى 23/2024 ، وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.

وأضاف الشيخ عبد الله جهامة، أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ 302 مشروعا في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل" تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

‏ووجه الشيخ عبدالله جهامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والشرطة ولمحافظ جنوب سيناء وشمال سيناء بمناسبة العيد القومي ومناسبة القضاء تماما على الإرهاب والتركيز على التنمية.