الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 8-12-2024 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8-12-2024، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، حيث ثبت بالبنك الأهلي المصري عند سعر 49.93 للشراء، 50.03 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 49.96 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.95 جنيه للشراء، 50.05 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.93 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
49.93 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

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الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

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الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.95 جنيه للشراء.

50.05 جنيه للبيع.

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الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
49.96 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.97 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

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الدولار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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