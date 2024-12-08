شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منصة قصور الثقافة وتطبيق الكتب الرقمية "E-Book" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:00 ص

في إطار التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الثقافية، أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إنشاء منصة رقمية لقصور الثقافة وتطوير تطبيق للكتب الرقمية.

يأتي هذا التعاون للاستفادة من التكنولوجيا في دعم التراث الثقافي المصري، وتيسير وصول المواطنين إلى المحتوى الثقافي والفني بطريقة مبتكرة وآمنة.

تعرف على أبرز ملامح البروتوكول:

1. منصة قصور الثقافة الرقمية:

تهدف إلى نشر المحتوى الثقافي والفني عبر تقنيات رقمية حديثة.

تشمل أرشفة الأنشطة الثقافية وإتاحتها بطريقة تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

2. تطبيق الكتب الرقمية (E-Book):

يتيح مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والتراثية.

يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية ويوفر منصة لبيع الكتب بشكل آمن.

3. تصنيع وإتاحة المحتوى:

استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والإخراج ثلاثي الأبعاد لتقديم المحتوى الثقافي بطريقة جذابة.

4. البنية التحتية الرقمية:

توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الأنظمة والتطبيقات المطورة ضمن البروتوكول.

5. التدريب والترويج:

تدريب الكوادر العاملة على إدارة وتشغيل الأنظمة الرقمية.

تطوير استراتيجيات الترويج للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

يستمر العمل على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يسهم في رفع الوعي الثقافي، وتعزيز الريادة الثقافية لمصر.