شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات المصرية إلى ليبيا تتجاوز المليار دولار خلال 8 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى الصادرات المصرية إلى ليبيا سجلت نحو مليار و255 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا من مليار و51 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 174 مليون و89 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز، أن الأحجار والأسمنت كانت في صدارة قائمة السلع التي صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة، وبلغت قيمتها نحو 91 مليون و169 ألف دولار، مقابل 54 مليون و869 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 36 مليون و300 ألف دولار، يليها صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية والتي بلغت قيمتها نحو 50 مليون و545 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 28 مليون و240 ألف دولار.

وكانت ليبيا ضمن قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية خلال الفترة الأخيرة، بجانب كلا من إيطاليا وتركيا والسعودية وأمريكا.