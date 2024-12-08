شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ، أن خاصية الوقت و التاريخ الموجودة بالعداد ليس لها أهمية ولا علاقة لها بسحب الرصيد، ولكن عدم ضبطهم يتسبب فى مشاكل عديدة، أهمها حرمان المشترك من الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاذ الرصيد علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى و اﻻستمرار فى الشرائح المرتفعة وسحب رصيد من عداد الكهرباء ، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:



1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.