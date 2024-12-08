شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المقدمة.. 122 مشروعاً معلنا لإنتاج ونقل الهيدروجين بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

بلغ عدد المشاريع المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في الدول العربية حتى نهاية سبتمبر 2024، نحو 122 مشروعاً، حيث تتصدر جمهورية مصر العربية القائمة بإجمالي 36 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ثم سلطنة عمان بإجمالي 16 مشروعا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ودولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 14 مشروعاً متنوعاً بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق ومشتقاته مثل الأمونيا وتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل البري والبحري وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الثاني والثالث 2024.

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوبك"، إلفى أن عدد المشاريع في الأردن بلغ (13) مشروعا وفق الإعلان الأخير لوزارة الطاقة الأردنية، وفي المغرب (11) مشروعا منها مشروع تجريبي لاستخدام الهيدروجين في توليد الكهرباء، وفي المملكة العربية السعودية نحو (10) مشاريع، وتونس (7) مشاريع والتي ستخصص لإنتاج وتصدير الهيدروجين عبر ممر الهيدروجين الجنوبي إلى أوروبا، وموريتانيا (5) مشاريع، والجمهورية الجزائرية (4) مشاريع، ومشروعين في كل من جمهورية العراق، وجيبوتي، ومشروع واحد في دولة قطر ( لإنتاج الأمونيا الزرقاء)، ومشروع واحد في دولة الكويت لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع التقرير: تمثل مشاريع إنتاج الهيدروجين ومشتقاته مثل الأمونيا، الحصة الأكبر من استثمارات الهيدروجين المعلنة في الدول العربية، كون أن عدد كبير منها مخصص لأغراض التصدير وتشكل مشاريع إنتاج الهيدروجين بما فيها مشاريع التصدير نحو 90% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة، بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل بأنواعه المختلفة البري والبحري والجوي نحو 7%من إجمالي المشاريع المعلنة، وتشكل النسبة المتبقية 2% مشاريع نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب و 1% لاستخدام الهيدروجين في قطاع الكهرباء.