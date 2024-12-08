شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 ص

بلغ إجمالي أعداد "الدرجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر من العام الجاري 2024 حوالي 24348 دراجة متنوعة.

جاء من بينها ترخيص حوالي 2321 موديل 2021و3461 دراجة موديل 2022 و 3160 دراجه نارية موديل 2023 و 7694 موديل 2024 و7712 موديل 2025.

يذكر أن أعداد "الدراجات النارية" الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال سبتمبر 2024 بلغت حوالي 24008 .

جاء من بينها 2591 موديل 2021و3891 دراجة موديل 2022 و3533 دراجه نارية موديل 2023 و9203 موديل 2024و4790 موديل 2025.