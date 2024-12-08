شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل سويسرا مع الأمطار.. بث مباشر للحركة التجارية فى مدينة زيورخ والان مع تفاصيل الخبر

تابع الخليج 365 في فيديوهات مباشرة من مدنية زيورخ بسويسرا تأثير حركة الأمطار على تلك المدنية، ولا سيما تأثيرها على الحركة التجارية.

و Zurich هي إحدى أهم مدن سويسرا وأكبرها على الإطلاق. تقع في وسط شمال البلاد على مقربة من الحدود الألمانية على بحيرة زيورخ. تشتهر المدينة بشركات الخدمات المصرفية والتي تصنف الأفضل في العالم. وقد حصلت مدينة زيورخ السويسرية على أفضل مدينة للعيش في العالم لثلاثة أعوام على التوالي.

تعد أفضل مدن العالم أمنا ونظافة وهدوء والشيء الجميل الذي فيها هو جمعها بين الحاضر والماضي فالأبنية الموجودة فيها تعود إلى عدة قرون ويوجد فيها أكبر سوق للذهب وترتيب بورصتها الرابعة على العالم بعد نيويورك ولندن وطوكيو ويصنف المعهد الفدرالي للتكنولوجيا كثالث أفضل جامعة في أوروبا بعد جامعتي جامعة كامبردج وجامعة أوكسفورد تعد مدينة زيورخ «عاصمة للخبرات» وتتميز بمحاذاتها للمياه، وبمنظر رائع من جبال الألب المغطى بالثلوج في الأفق.

ويقدم وسط مدينة زيورخ في سويسرا مزيجا فريدا من عوامل الجذب- إذ يوجد فيها أكثر من 50 متحفا وأكثر من 100 من المعارض الفنية، والأزياء العالمية، وتصاميم زيورخ، والحياة الليلية الأكثر إثارة وحيوية في سويسرا. بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتي تتضح لدى زيارة الضفة ومناطق الاستحمام والسباحة على ضفاف البحيرة في قلب المدينة، إلى ارتفاع مذهل في جبل «أوتيلوبرج».