شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم السبت.. الطماطم الأرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت مع استقرار ملحوظ في الأسعار وفق بيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة، وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها.

وكشف موقع سوق العبور، أن سعر الطماطم من 5 إلى 10 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيها وسجل سعر كيلو القلقاس بين 20 و25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها.

وتكشف أرقام سوق الجملة، أن سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 25 و30 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها بالجملة.

تتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة. تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.