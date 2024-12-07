شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى وانعكاسه على سوق الصاغة بمصر وتطورات صناديق الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر نوفمبر، ليشهد أول خروج للتدفقات النقدية خارج صناديق الذهب منذ شهر أبريل الماضي لتقود صناديق أوروبا عمليات خروج الاستثمارات، بينما كانت الصناديق في أمريكا الشمالية هي التي أعلنت فقط على دخول استثمارات لديها.

وصل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الذهب العالمية إلى – 28.6 طن خلال شهر نوفمبر بقيمة 2.1 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل تدفقات داخلة إلى الصناديق في شهر أكتوبر الماضي بمقدار 43.5 طن ذهب.

أنهى سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض وذلك على الرغم من تحسن بيانات الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيستمر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام وهو الأمر الإيجابي للذهب، ولكن قوة الدولار الأمريكي منعت الذهب من الارتفاع.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بشكل محدود وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بينما تأثره بسعر الذهب العالمي الذي شهد تراجع وتداولات عرضية قد حد من مكاسب الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي.

أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2640 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 يوم، وهو الأمر الذي يعد سلبي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة والذي قد يتسبب في عمليا البيع لجني الأرباح. وقد يستهدف الذهب منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة ويبقى الدعم الرئيسي عند منطقة 2550 دولار للأونصة.